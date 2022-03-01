روسيا تتهم أوكرانيا بتهديد الأمن الدولي

المصدر: جنيف - د ب أ

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أوكرانيا بتهديد الأمن الدولي.

وقال لافروف اليوم الثلاثاء في حديثه أمام المؤتمر الدائم لنزع السلاح في جنيف، من خلال تقنية الفيديو، إن الحكومة في كييف تريد أن يكون لها أسلحتها النووية.

وقال لافروف - بحسب الترجمة الإنجليزية للأمم المتحدة - إن التكنولوجيا النووية السوفيتية ووسائل إسقاط الأسلحة التي يتم تسليحها بهذه الطريقة، لا تزال موجودة على الأراضي الأوكرانية.

وأضاف: "لا يمكننا عدم الرد على هذا الخطر الحقيقي"، مطالبا في الوقت نفسه بسحب الأسلحة النووية الأميركية من الأراضي الخاصة بحلف شمال الاطلسي (ناتو).

وقال وزير الخارجية الروسي: "ما زلنا نعتقد أنه لا يمكن تحقيق الانتصار في حرب نووية، وأنه يجب عدم خوضها أبدا".

جدير بالذكر أن مؤتمر نزع السلاح هو المنتدى المتعدد الأطراف الوحيد الخاص بنزع السلاح في العالم.

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