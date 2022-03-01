مقاطعة غربية لخطاب لافروف خلال مؤتمر نزع الأسلحة

المصدر: جنيف - أ ف ب

قاطعت وفود كثيرة من بينها أوكرانيا والدول الغربية الثلاثاء كلمة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف خلال بث مؤتمر نزع الأسلحة كلمته، فباتت القاعة شبه فارغة.

وغادر الدبلوماسيون القاعة عند بدء خطاب لافروف المسجل مسبقا على ما أفاد أحد صحافيي وكالة فرانس برس. وكان يفترض أن يحضر الوزير الروسي إلى جنيف إلا أنه ألغى مجيئه الاثنين بسبب "العقوبات المناهضة لروسيا" التي تمنعه من السفر في أجواء الاتحاد الأوروبي.

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