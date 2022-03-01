أوكرانيا تفتح أبوابها لأي اجنبي يرغب في قتال روسيا بلا تأشيرات دخول

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قرر فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، وفق مرسوم بإعفاء الأجانب «المرتزقة» الذين يصلون إلى البلاد للمشاركة في القتال إلى جانب كييف ضد روسيا من تأشيرات الدخول.

وجاء في المرسوم الذي أصدره زيلينسكي، «اعتبارا من 1 مارس، وطيلة فترة الحرب أو حتى يتخذ قرارا آخر بهذا الصدد، تطبيق نظام الدخول بدون تأشيرة للأجانب الراغبين في الانضمام إلى فيلق الدفاع الإقليمي الأممي».

وقال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إن «الأجانب الذين يرغبون في الدفاع عن أوكرانيا في إطار فيلق الدفاع الإقليمي الأممي، يمكنهم مراجعة سفارات أوكرانيا في بلدان إقامتهم».

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لحماية إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.

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