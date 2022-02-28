روسيا وأوكرانيا تُنهيان أول جولة تفاوض عُقدت قرب الحدود البيلاروسية

المصدر: كييف - وكالات

في اليوم الخامس من الغزو الروسي لأوكرانيا، وافقت كييف على مفاوضات "دون شروط مسبقة" أقيمت على الحدود مع بيلاروسيا، بالقرب من تشيرنوبيل.

وحضر الوفد الأوكراني للاجتماع بملابس قتالية ميدانية، فيما شارك الوفد الروسي مرتدياً ملابس رسمية، وعند طلب مغادرة الصحافيين لقاعة المفاوضات قال الوفد الروسي لوفد أوكرانيا: "اطمئنوا .. يمكنكم أن تشعروا بالأمان التام هنا".

ويبدو أن العاصمة كييف تقاوم وتبطئ التقدم الروسي.

وستُعقد جمعية عامة غير عادية للأمم المتحدة اليوم الاثنين.

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