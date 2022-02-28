الكرملين: أمر بوتين بتأهب قوات الردع واضح وصريح

المصدر: موسكو - متابعات

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الأمر الذي أصدره الرئيس فلاديمير بوتين، بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة واضح وصريح.

وردا على أسئلة الصحفيين حول المهام التي حددها رئيس الدولة للقوات الاستراتيجية، أشار ممثل الكرملين، إلى أن أمر بوتين لا يحتاج إلى تفسير، وفق ما نقلت عنه "روسيا اليوم".

وتابع المتحدث باسم الكرملين: "ما الذي تريدون فهمه هنا؟ لا يوجد معنى ثان ولا فهم مزدوج، فهو يقول بوضوح: يجب على قوات الردع الاستراتيجي الانتقال إلى نظام مناوبة قتالية خاص. هذا أمر كامل وشامل بشكل مطلق من جانب القائد الأعلى".

وأضاف أنه ليس من اختصاص الإدارة الرئاسية الحديث عن أنماط المناوبة في قوات الصواريخ الاستراتيجية.

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