إطلاق بناء متحف في بيروت يضم 3000 عمل لتشكيليين لبنانيين

المصدر: بيروت ■ أ.ف.ب

أُطلق في العاصمة اللبنانية، الجمعة، بناء متحف بيروت للفن الحديث والمعاصر (بِما)، الذي سيضم عند افتتاحه المتوقع بعد أربع سنوات 3000 لوحة ومنحوتة لروّاد الفن التشكيلي في لبنان من مجموعة وزارة الثقافة، تتولى الجمعية القائمة على المشروع ترميمها. وشدّد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، خلال احتفال وضع الحجر الأساس للمتحف في موقع كان خلال الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975 و1990 جبهة بين طرفي بيروت المنقسمة، على رمزية إقامته في هذا المكان، قائلاً: «صحيح أن تاريخنا شهد مشكلات، لكن دائماً كنا ننهض».

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