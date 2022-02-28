وزارة الصحة الأوكرانية: الغزو الروسي قتل 352 مدنيا بينهم 14 طفلا

المصدر: كييف - رويترز

قالت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم الأحد إن 352 مدنيا بينهم 14 طفلا قتلوا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن 1684 شخصا بينهم 116 طفلا أصيبوا في الهجمات.

وحسب مفوضة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوكرانى ليودميلا دينيسوفا، فقد لقي 210 مدنيين على الأقل حتفهم وأصيب 1110 آخرين في الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا،

وقالت ليودميلا دينيسوفا لوكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية أن أحد مستشفيات الأطفال تعرض لإطلاق نار.

وأضافت دينيسوفا أنه تم إطلاق النار على سيارة كانت تقل عائلة في كييف مما أسفر عن مقتل فتاة ووالديها.

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