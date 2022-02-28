اتفاق أوروبي لوقف التعامل مع المصرف المركزي الروسي

المصدر: بروكسل - أ ف ب

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن وزراء الخارجية الأوروبيين توافقوا الأحد على وقف التعامل مع المصرف المركزي الروسي، وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء في مجموعة السبع.

وأوضح بوريل أن "اكثر من نصف احتياطات المصرف المركزي ستتعطل لأنها موضوعة في مؤسسات بدول مجموعة السبع"، لافتا إلى أن الاتفاق السياسي بين الوزراء يشكل تمهيدا لتبن رسمي للأجراء قبل أن تفتح الأسواق الاثنين.

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