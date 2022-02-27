لوكاشينكو: بحثنا عن الرئيس الأوكراني طول الليل وعثرنا عليه بحلول الصباح !

المصدر: عواصم - متابعات

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن موقف نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من موضوع المحادثات مع روسيا يدل على أنه لا يدرك حقيقة الأوضاع في بلاده.

ونقلت "روسيا اليوم" عن لوكاشينكو قوله إنه حاول الاتصال مع زيلينسكي كي يعرض عليه إجراء محادثات مع الجانب الروسي في مدينة غوميل البيلاروسية، مضيفا أن زيلينسكي لم يستبعد في البداية هذه الإمكانية.

وأضاف: "حاولنا الكشف عن مكان تواجد زيلينسكي طول الليل وعندما عثرنا عليه بحلول الصباح، كان جوابه هو: ربما سنتحدث.. وبإمكاني أن أقول الآن بصراحة أنه لا يدرك واقع الأوضاع".

وتابع: "حسناً.. إذا رفض الأوكرانيون الحضور إلى غوميل سيكون هو خيارهم. وهذا ما حصل بالفعل. يا ترى كيف يمكن التحدث معهم بعد أن أعطوا وعدا بالأمس؟".

واستكمل: "أتعتقدون أن زيلينسكي هو الذي اتخذ هذا القرار؟ كلا! فقد قام بالتلفظ به فحسب.. إنهم لن يسمحوا له بذلك.. لكنه خيارهم، وهذا شيء مؤسف جدا".

وكان زيلينسكي قد أعلن إن بيلاروس لا تصلح كمنصة للمحادثات مع موسكو، بسبب "أعمال عدائية" صادرة عن مينسك. مؤكداً في الوقت ذاته انفتاح كييف على حوار مع موسكو في عواصم دول لا تبدي عدوانية تجاه أوكرانيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news