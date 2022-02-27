زيلينسكي يقول إن الليلة الماضية كانت "قاسية".. ويوجه رسالة إلى بيلاروس

المصدر: كييف - أ ف ب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إن الليلة الماضية كانت "قاسية" في أوكرانيا، متّهمًا موسكو بقصف مناطق سكنية.

وقال في مقطع فيديو نشر على الإنترنت: "كانت الليلة الماضية قاسية، إطلاق نار جديد وقصف جديد على أحياء سكنية وبنى تحتية مدنية. ليس هناك ما لا يراه المحتلّ اليوم هدفًا مشروعًا له".

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أكد الرئيس الأوكراني أن "فاسيلكيف وكييف وتشرنيغيف وسومي وخاركيف والعديد من المدن الأخرى تعيش في ظروف لم نشهدها على أراضينا منذ الحرب العالمية الثانية".

وتوجه في خطابه إلى سكان بيلاروس التي تستخدم روسيا أراضيها قاعدة خلفية في غزوها لأوكرانيا. وقال "من أرضكم يُقتل أطفالنا".

وأضاف: "كيف ستتمكنون من النظر في عيون أطفالكم؟ كيف ستنظرون في أعين بعضكم البعض؟ في أعين جيرانكم؟ جيرانكم هم نحن".

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