رئيس أوكرانيا السابق مهددا بوتين: "ستواجه الجحيم"

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

طالب الرئيس الأوكراني السابق، بترو بوروشينكو قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرحيل عن بلاده.

وظهر بوروشينكو وهو مرتديًا سترة واقية من الرصاص وسط جنود أوكرانيين آخرين، حيث قال إن القوات الروسية أصبحت على بعد حوالي كيلومترين من حيث وقف بوسط العاصمة كييف، مؤكدًا أن بوتين والجيش الروسي سيواجهان "الجحيم" عند دخولهم العاصمة.

وطالب القوى الغربية بإمداد بلاده بالمزيد من المعدات العسكرية التي مكنت أوكرانيا من إلحاق خسائر كبيرة بصفوف الجيش الروسي، بحسب وصفه.

وتابع خلال حديثه لشبكة سكاي البريطانية: "نحتاج إلى سترات واقية مدرعة، وخوذات، ومضادات للدبابات، وأن نزيد قدراتنا الدفاعية لوقف المعتدي في أوروبا".

وأكمل: "بوتين قال إنه سيستقبل الجنود الروس بالزهور في أوكرانيا، وسيتم إعداد زجاجات المولوتوف، هذه هي الزهور لبوتين، وبالتأكيد هذه أرضنا، هذا بلدنا، هذا هو شعبنا، وبوتين ليس لديه ما يفعله هنا، أخرج من أوكرانيا يا سيد بوتين".

يشار إلى أن بوروشينكو تولى رئاسة أوكرانيا لولاية واحدة بدءًا من عام 2014 وحتى خسارته الانتخابات لصالح الرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي عام 2019.

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