ألمانيا تجيز تسليم أوكرانيا 400 قاذفة صواريخ مضادة للدبابات

المصدر: برلين - أ ف ب

أحازت الحكومة الألمانية تسليم أوكرانيا 400 قاذفة صواريخ مضادة للدبابات، الأمر الذي يشكل تراجعا عن سياسة اتبعتها في الأعوام الأخيرة وتقضي بحظر أي تصدير لأسلحة فتاكة في مناطق نزاعات، وفق ما أفاد مصدر حكومي لفرانس برس السبت.

وقال المصدر "بالنظر إلى العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، فإن الحكومة الألمانية مستعدة للموافقة على تسليم معدات تحتاج إليها أوكرانيا بإلحاح للدفاع عن نفسها".

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