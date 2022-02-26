روسيا تستأنف الهجوم في أوكرانيا من جميع الاتجاهات بعد توقف

المصدر: موسكو - د ب أ

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت بصدور أوامر لوحدات القوات المسلحة الروسية بشن هجوم في جميع الاتجاهات على أوكرانيا .

وذكر موقع قناة "آر تى" الإخبارية الروسية أن تلك الأوامر صدرت لجميع الوحدات الروسية في أوكرانيا باستئناف هجومها من جميع الاتجاهات بعد توقف يوم الجمعة، عقب إعلان الرئاسة الأوكرانية رفض التفاوض مع روسيا.

وقالت الوزارة في تكرار لتعليقات مماثلة من الكرملين إن التوقف يوم الجمعة جاء توقعا لإجراء محادثات بين موسكو وكييف ولكن الهجوم استؤنف بعد أن رفضت أوكرانيا التفاوض.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news