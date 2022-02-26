الرئيس الأوكراني يظهر بلحية طويلة وسترة عسكرية.. شاهد بالفيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

في صباح اليوم التالي لوابل الصواريخ الروسية الذي انهمر على العاصمة الأوكرانية كييف، خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشعب بأسلوبه المفضل عبر مقطع فيديو صوره بنفسه بطريقة "السيلفي".

اجتهد زيلينسكي في رسم ابتسامة على وجهه، بينما بدا غير حليق اللحية ويرتدي سترة عسكرية، وأكد لمواطنيه أنه لا يزال بينهم في العاصمة ونفى صحة التقارير التي تحدثت عن محاولته الفرار.

وقال زيلينسكي، في بث حي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام حصد ثلاثة ملايين مشاهدة في أول ساعة: "صباح الخير على جميع الأوكرانيين! تردد في الآونة الأخيرة الكثير من المعلومات الزائفة عبر الإنترنت تشير إلى أنني دعوت جيشنا إلى إلقاء أسلحتهم والرحيل. اسمعوني. أنا هنا".

وظهر زيلينسكي خلال البث واقفا مع شروق شمس الصباح على الجانب الآخر من الطريق أمام مكتبه في كييف ومن خلفه معلم "هاوس ويذ تشيميراس" الشهير.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت مجددا الدول الأوروبية لاستبعاد روسيا من نظام "سويفت" المصرفي، ويسمح نظام سويفت للمصارف بإجراء مراسلات بشكل سريع وآمن بشأن تحويلات مالية. وإقصاء روسيا عنه سيعطل تجارتها مع معظم أنحاء العالم.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر عبر الإنترنت: "هناك دعم شبه تام من دول الاتحاد الأوروبي لاستبعاد روسيا من سويفت"، معبرا عن أمله في أن "تتحلى ألمانيا والمجر بالشجاعة لدعم هذا القرار". لكن الحكومة المجرية نفت بشدة السبت أن تكون عارضت استبعاد روسيا من سويفت، حتى أن وزير خارجيتها بيتر سيارتو تحدث عن "أخبار كاذبة" على حسابه على فيسبوك. وقال: "لم نعارض قط عقوبة مقترحة ولم نعرقل أي اجراء".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى إن القتال يتواصل ضد القوات الروسية اليوم السبت في العديد من المدن والمناطق.

وأوضح زيلينسكي أن روسيا تريد السيطرة على قلب العاصمة الأوكرانية كييف وتنصيب عملائها هناك. وقال إنه على الرغم من ذلك، لا تزال المدينة والعديد من المدن الاستراتيجية الأخرى تحت سيطرة الجيش الأوكراني.

كما اتهم زيلينسكي روسيا باستهداف المناطق السكنية، وهو ما نفته موسكو وقالت إنها تهاجم فقط الأهداف العسكرية.

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