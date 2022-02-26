"فيسبوك" يمنع وسائل إعلام حكومية روسية من نشر إعلاناتها !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

منعت إدارة شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وسائل الإعلام الروسية المملوكة للدولة من عرض الإعلانات وتحقيق الدخل في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس قسم السياسة الأمنية ناثانيال غليشر، يوم أمس الجمعة: نحظر على وسائل الإعلام الروسية المملوكة للدولة عرض الإعلانات وتحقيق الدخل على منصتنا في جميع أنحاء العالم. لقد بدأت بالفعل هذه التغييرات تدخل حيز التنفيذ، وستستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وشدد على أن موظفي شبكته، سيواصلون مرافقة منشورات وسائل الإعلام الحكومية الروسية بالملاحظات المناسبة.

في وقت سابق، فرضت إدارة فيسبوك قيودا على الحسابات الرسمية لأربع وسائل إعلام روسية: قناة Zvezda TV ،ووكالة أنباء "نوفوستي"، وموقعي Lenta.ru و Gazeta.ru.

ويوم أمس، أعلنت الهيئة الفيدرالية لمراقبة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام "روس كومنادزور"، أنها تقيد جزئيا الوصول إلى فيسبوك وتبطئ سرعتها بسبب اعتبارها ضالعة في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأشارت الهيئة حسب "روسيا اليوم" إلى أنه منذ أكتوبر 2020، تم تسجيل 23 حالة رقابة من قبل فيسبوك فيما يتعلق بوسائل الإعلام وموارد الإنترنت الروسية.

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