شاهد.. أوكرانية تبكي أمام منزلها المدمر بالقصف الروسي

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

نشرت وكالات الأنباء العالمية العديد من الصور التي تنقل الوضع في أوكرانيا بعد الغزو الروسي، ومشاهد المنازل المحترقة والنوافذ المحطمة وساحات الفناء المدمرة جراء القصف الروسي الذي طال المدنيين في العديد من المدن الأوكرانية.

وحسب صحيفة المرصد، التقط أحد المصورين صورة لسيدة أوكرانية تبكي أمام منزلها المدمر بالقصف الروسي في أوكرانيا، وأثارت الصورة تعاطف الكثير من رواد ونشاط مواقع التواصل الاجتماعي.

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