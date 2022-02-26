حشود داخل محطة القطار للفرار من كييف وسط أصوات الرصاص (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

وثق مقطع فيديو، تجمع آلاف الأشخاص في محطة القطار بالعاصمة الأوكرانية كييف، للهروب من البلاد بعد الغزو الروسي.

واحتشد الآلاف في محطة سكة حديد كييف محاولين شق طريقهم بالقوة إلى قطارات الإجلاء المزدحمة المتجهة إلى لفيف في الغرب. وعندما وصل القطار هرع الناس إلى الأبواب. كان البعض يصرخون.

وسُمع صوت طلقات نارية بين الجيش الأوكراني والقوات الروسية، في مناطق القتال، بينما كانت الحشود تحاول الفرار من العاصمة كييف، حسبما أظهر مقطع الفيديو.

وتساقطت الصواريخ الروسية على كييف اليوم الجمعة، ولاذت الأسر بالملاجئ وطلبت السلطات من السكان تحضير عبوات المولوتوف الحارقة للدفاع عن العاصمة الأوكرانية.

وفي اليوم الثاني للغزو الروسي دخلت مدينة كييف مرحلة الدفاع عن النفس، حيث طلقات الرصاص والانفجارات يتردد صداها في بعض الأحياء.

وانطلق صفارات الإنذار في كييف لليوم الثاني، واحتمى بعض السكان في محطات المترو تحت الأرض .

حشود تحاول الفرار من كييف بأوكرانيا وسط أصوات طلقات نارية. pic.twitter.com/2tzxn6Cg7P — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) February 25, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news