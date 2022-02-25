بوتين ولافروف على قائمة العقوبات الأوروبية بعد غزو أوكرانيا

المصدر: بروكسل - رويترز

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن التكتل الأوروبي وافق على إدراج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف على قائمته للأفراد الخاضعين للعقوبات وذلك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بوريل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لتحديد تفاصيل عقوباته على روسيا "دعوني أعلن أن زعماء العالم الوحيدين الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي هم الأسد من سورية ولوكاشينكو من روسيا البيضاء والآن بوتين من روسيا".

وفي لندن ابلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حلفاءه في حلف شمال الأطلسي الجمعة انه يعتزم فرض عقوبات "وشيكة" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف بعد غزو أوكرانيا، وفق ما أعلنت رئاسة الوزراء.

وقالت متحدثة باسم داونينغ ستريت انه بعد سلسلة أولى من العقوبات التي تقررت هذا الأسبوع واستهدفت خصوصا أثرياء ومصارف روسية، ستفرض بريطانيا "عقوبات على الرئيس بوتين ووزير الخارجية لافروف في شكل وشيك".

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