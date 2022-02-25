القوات الروسية تستولي على "نظام صواريخ مضاد للدبابات" سلمته بريطانيا إلى أوكرانيا ( فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

وثق مقطع فيديو، سيطرة القوات الروسية على نظام الصواريخ NLAW المضاد للدبابات، الذي يستخدمه الجيش الأوكراني.

وكانت بريطانيا قد سلمت أوكرانيا، نظام الصواريخ NLAW المضاد للدبابات، قبل أن تبدأ روسيا في غزو كييف، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت قبل قليل أن الجيش تمكن من عزل العاصمة الأوكرانية كييف من ناحية الغرب، في اليوم الثاني من بدء العمليات العسكرية.

وقالت "وكالة تاس" نقلًا عن وزارة الدفاع إن "القوات الانفصالية في شرق أوكرانيا تهاجم مواقع الجيش الأوكراني بدعم من الجيش الروسي".

القوات الروسية تستولي على نظام الصواريخ NLAW المضاد للدبابات الذي سلمته بريطانيا إلى أوكرانيا. pic.twitter.com/EcP3LT6HaN — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) February 25, 2022

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