فرنسا: لا أحد يريد الحرب مع روسيا..أوروبا و أمريكا يرغبون فقط وقف غزو اوكرانيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، إن لا أحد في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية لدية الرغبة في خوض حرب ضد روسيا.

وصرحت بارلي لإذاعة «أر تي إل»، بأنه «لا توجد رغبة لدى أي دولة أوروبية وأمريكا لخوض حرب مع روسيا، وما نريده هو فقط إنهاء هذا الغزو الرهيب في أسرع وقت ممكن».

وشددت الوزيرة الفرنسية على أن الهدف الآن يقضي بالتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في شرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق من صباح أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.

وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

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