الاستخبارات الأمريكية : العاصمة الاوكرانية لن تصمد امام الجيش الروسي.. 96 ساعة على أبعد تقدير

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ستتمكن العاصمة الأوكرانية في الوضع الحالي من الصمود لمدة لا تزيد عن أربعة أيام، وفقًا لمجلة "نيوزويك".

وبحسب تقارير إعلامية، فإن مثل هذه التوقعات جاءت من قبل ضباط المخابرات الأمريكية. إنهم على يقين من أن المدينة ستسقط في غضون 96 ساعة القادمة على ابعد تقدير. كما يوضح المنشور، نقلاً عن مصادر مقربة من السلطات الأوكرانية، تتفق كييف مع الموقف المعبر عنه في الولايات المتحدة.

وقال ضابط مخابرات أمريكي كبير سابق للصحافيين: "بعد انتهاء القصف الجوي والمدفعي وبداية الحرب البرية أعتقد أن كييف ستسقط في غضون أيام قليلة". "قد يصمد الجيش لفترة أطول قليلاً، لكنه لن يدوم طويلاً"، حسبما نقل موقع "بوليت روس" عن المجلة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح أمس الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.

وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

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