شهادة مصرية مقيمة في أوكرانيا: نختبئ بمحطة مترو ونتوقع الموت في أي لحظة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نقل موقع "القاهرة 24" المصري شهادة مواطنة مصرية تدعى مروة نبيل مقيمة في أوكرانيا وما تعيشه منذ فجر الخميس إثر بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت مروة نبيل "صوت الضرب يحاصرنا، ونشعر بالرعب ونتوقع الموت في أي لحظة ومصيرنا مجهول".

وأضافت "في ساعة الصفر حيث بدأت العملية العسكرية على أوكرانيا، ظنوا أنه زلزال، ولم نتوقع أبدا أن تكون هذه ساعة بدء الحرب".

وتابعت قائلة إنه "وبعد بدء الضرب مباشرة تم نقلهم بواسطة السلطات الأوكرانية إلى محطات مترو الأنفاق، لاعتبارها المكان الأكثر أمانا وسط هذه الأجواء، مشيرة إلى أن المدينة التي تمكث بها محاصرة بالقوات الروسية من كل مكان، وهي مدينة خاركوف".

وذكرت المصرية المقيمة في أوكرانيا: "آخر صوت للضرب سمعناه كان من نصف ساعة، والسفارة المصرية أبلغتنا انتظارها لقرار السلطات الأوكرانية لمعرفة موقف المصريين من الإجلاء".

وتابعت نبيل قائلة: "معرفناش نشتري أي أكل قبل النزول إلى المترو، واشترينا بس بعض قطع البسكويت والشيبسي، وبكمية قليلة جدا، ومش هنقدر نقعد هنا أكثر من يوم، وعددنا كبير جدا، وكل عربيات المترو مليانة، ولما بنتحرك بندوس على الناس في الأرض، من كثرة عددنا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news