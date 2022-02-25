الصين ترفض إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا وتلوم أميركا

المصدر: بكين ■ د. ب. أ

رفضت الصين إدانة الهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا، وحثت «جميع الأطراف» بدلاً من ذلك، على ضبط النفس، مؤكدة مجدداً على توجيه اللوم إلى الولايات المتحدة بسبب «المبالغة» في إمكانية وقوع حرب بأوروبا الشرقية خلال الأيام الأخيرة.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، تجنبت مراراً خلال انعقاد مؤتمر صحافي اتسم بالتوتر أمس، الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت بكين تعتبر التوغل العسكري لموسكو في الأراضي الأوكرانية «غزواً».

وقالت هوا إنه يجب حماية سيادة ووحدة أراضي جميع الدول.

وأضافت المتحدثة أنه «يجب على الأطراف المعنية بصورة مباشرة، ضبط النفس والحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة».

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