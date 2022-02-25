تحطم طائرة نقل عسكرية روسية ومقتل طاقمها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أفادت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية في روسيا بتحطم طائرة نقل عسكرية من طراز An-26 في منطقة فارونيج خلال رحلة مخططة لنقل معدات عسكرية، ولقي جميع أفراد الطاقم حتفهم.

ويقول التقرير: "في 24 فبراير، في منطقة فارونيج، أثناء رحلة مخططة لنقل معدات عسكرية تحطمت طائرة من طراز An-26، تابعة لقوات الفضاء الروسية. وتوفي الطاقم".

ويضيف أنه، حسب المعلومات الأولية، فإن تعطل المعدات هو سبب الحادث.

وأشار التقرير إلى عدم وجود دمار على الأرض

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