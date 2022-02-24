عاجل.. القوات الروسية تسيطر على محطة تشيرنوبيل النووية

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أعلن مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني اليوم الخميس أن القوات الروسية سيطرت على محطة تشرنوبيل للطاقة النووية.

وأفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الخميس، نقلا عن مستشار الرئاسة الأوكرانية، أن القوات الروسية سيطرت على منشأة الطاقة فى تشيرنوبيل.

وحذر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، فى وقت سابق، من أن القوات الروسية تحاول السيطرة على محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النووية.

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