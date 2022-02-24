صراخ طفل أوكراني لحظة انفجار صاروخ روسي في منطقة سكنية ( فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

وثق مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، لحظة قصف مقاتلة روسية منطقة سكنية قرب مدينة خاركوف الأوكرانية.

وأظهر الفيديو الذي وثقته سيدة أوكرانية من داخل منزلها، المقاتلة الروسية وهي تحلق على ارتفاع منفخض قبل أن تطلق صاروخًا على المنطقة.

ورصد المقطع، هروب السيدة وأطفالها إلى أسفل المنزل بسبب الصاروخ الذي انفجر في منطقتهم السكنية، وسط صراخ وبكاء من أبنائها.

#روسيا_اوكرانيا

شاهد: لحظة قصف مقاتلة روسية لمنطقة سكنية في أوكرانيا pic.twitter.com/zSWjrz2Wkc — صحيفة المرصد (@marsdnews24) February 24, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news