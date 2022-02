شاهد.. اشتباك بين القوات الروسية والجيش الأوكراني أمام مطار أنتونوف

وصف مراسل CNN، ماثيو تشانس، الوضع في قاعدة جوية خارج العاصمة الأوكرانية، كييف، حيث تشتبك القوات الروسية التي نقلت جوا في معركة مع الجيش الأوكراني على مطار أنتونوف.

وقال المراسل إنه عند ذهابه إلى المنطقة لن يجد قواتًا روسية هناك، لكن تبين بعد حديثه مع أفرادها أنهم ليسوا جنودًا أوكرانيين وإنما روس.

وأوضح تشانس أنه تحدث إلى مسؤولين أوكرانيين، قالوا إن الخطة الروسية الآن لا تقتصر على محاصرة كييف، فهم يخشون أن الخطة هي السيطرة على العاصمة وإزالة القيادة في أوكرانيا واستبدالها بحكومة موالية لروسيا.

