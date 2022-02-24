دول الاتحاد الأوروبي توافق على حزمة عقوبات جديدة على روسيا

المصدر: بروكسل - د ب أ

أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية ، اليوم الخميس، بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت على الملامح الرئيسة لحزمة جديدة من العقوبات على روسيا، بما في ذلك قطاعات الطاقة والمالية والنقل.

وتشمل التدابير أيضا الحد من تصدير تكنولوجيات رئيسة وفرض قيود على السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي للدبلوماسيين والعاملين للدولة الروسية في الخارج.

ومع ذلك، قالت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية إن هناك استعدادات أوسع نطاقا لفرض مزيد من العقوبات على روسيا، تتجاوز تلك التي يجرى بحثها في اجتماع القمة الأوروبية الطارئة اليوم، بما في ذلك الطرد من "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك" المعروفة بنظام المدفوعات المالي العالمي "سويفت".

كان زعماء بارزون في الاتحاد الأوروبي تعهدوا طوال الأزمة بأن روسيا "ستتعرض لعواقب هائلة وتكاليف قاسية" إذا غزت أوكرانيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news