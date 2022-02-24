الرئيس الأوكراني: "ستار حديدي" جديد يفصل روسيا عن العالم المتحضّر

المصدر: كييف - أ ف ب

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أنّ "ستارًا حديديًا جديدًا" بات يفصل روسيا عن "العالم المتحضّر"، وذلك بعيد ساعات على بدء الغزو الروسي لبلاده.

وقال في خطاب عبر الفيديو، إنّ "ستارًا حديديًا جديدًا أُسدل و(بات) يفصل روسيا عن العالم المتحضّر".

وأعلن الرئيس الأوكراني أن ثمة معارك دائرة قرب منشأة نووية في تشيرنوبيل والجنود الأوكرانيين "يضحّون بحياتهم" لتجنّب تكرار الكارثة النووية التي حصلت عام 1986.

وصرّح "قوات الاحتلال الروسية تحاول السيطرة على محطة تشيرنوبيل. المدافعون عنّا يضحون بحياتهم كي لا تتكرر مأساة 1986".

وكان مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنتون غيراشتشينكو أعلن في وقت سابق أن ثمة معارك دائرة قرب منشأة نووية في تشيرنوبيل، دخلت إليها القوات الروسية من أراضي بيلاروسيا.

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