ألمانيا: مستعدون لكل "السناريوهات" في حالة تدفق لاجئين من أوكرانيا

المصدر: برلين -رويترز

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اليوم الخميس إن ألمانيا مستعدة لجميع السيناريوهات في حالة تدفق لاجئين من أوكرانيا وستساعد البلدان المجاورة الأخرى مثل بولندا في حالة حدوث تدفقات واسعة النطاق للاجئين.

وقالت فيزر "السلطات الأمنية أعدت نفسها بالفعل بشكل مكثف لجميع السيناريوهات الممكنة وعززت إجراءات الحماية"، مضيفة أنها لا تتوقع تحركات كبيرة للاجئين من أوكرانيا إلى بولندا أو ألمانيا في الوقت الحالي.

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