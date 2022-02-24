عاجل.. قصف صاروخي روسي على قاعدة جوية جنوب أوكرانيا (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

وثق مقطع فيديو لحظة قصف روسي بصاروخ على قاعدة "Melitopol" الجوية جنوب أوكرانيا.

وشنت روسيا اليوم الخميس غزوا شاملا لأوكرانيا من البر والجو والبحر، في أكبر هجوم تشنه دولة على أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وفيما يمثل تأكيدا لأسوأ مخاوف الغرب.

وأمطرت الصواريخ الروسية المدن الأوكرانية. وأبلغت أوكرانيا عن تدفق مجموعات من القوات عبر حدودها إلى مناطق تشيرنيهيف وخاركيف ولوغانسك في الشرق، وإنزال عن طريق البحر في مدينتي أوديسا وماريوبول في الجنوب.

عاجل🚨🚨 قصف صاروخي روسي على قاعدة "Melitopol" الجوية جنوب أوكرانيا. pic.twitter.com/TyXoJfvLmk — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) February 24, 2022

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