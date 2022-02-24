أوكرانيا: مناطق عديدة تشهد قتالاً عنيفاً

المصدر: كييف - رويترز

قال مستشار لمكتب الرئاسة الأوكرانية إن بلاده تخوض قتالا ضد القوات الروسية على امتداد الحدود بين البلدين كلها تقريبا وإن قتالا عنيفا يجري في مناطق سومي وخاركيف وخيرسون وأوديسا وفي مطار عسكري بالقرب من كييف.

وأضاف المسؤول الأوكراني أن بلاده تخشى إنزال قوات روسية من الجو وأن تحاول هذه القوات اختراق الحي الحكومي في كييف.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أن حرس الحدود الأوكراني غادر جميع منشآته على الحدود بين البلدين.

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