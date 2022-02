ساعات اليد فضحت السر.. موقع استخباراتي يكشف كيف خدع بوتين العالم (شاهد)

كشف موقع استخباراتي عن عملية خداع كبيرة للعالم قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك ليلة إعلانه استقلال "لوغانسك" و"دونيتسك" عن أوكرانيا.

واكتشف الموقع الاستخباراتي أن بوتين وقع على مرسوم اعتراف روسيا باستقلال "لوغانسك" و"دونيتسك"، قبل اجتماعه الصوري مع مجلس الأمن القومي الروسي.

ولاحظت الجهات الاستخباراتية أن قناة "روسيا اليوم" الحكومية الروسية أعلنت عن اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي ونقلته في تمام الساعة 4:52 دقيقة مساءً بتوقيت موسكو.

ورصدت الجهات التوقيت في ساعات اليد لكل من وزير الدفاع، سيرغي شويغو، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، كانت تشير إلى 11:45 دقيقة، وفي الجلسة نفسها ساعة عمدة موسكو تشير إلى 12:10 دقائق.

بوتين خلع ساعته عندما انتبه لذلك

Putin convened an unscheduled meeting with his Security Council in Moscow on Monday. The meeting was broadcast at 5 pm. But what time was it really held? Let's look at some participants' watches. Sergei Shoigu & Sergei Lavrov prep at 11:45. #OSINT #UkraineRussia #Russia #Ukraine pic.twitter.com/YlnLodkjdq