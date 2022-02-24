رئيس بيلاروسيا: قواتنا لا تشارك في العملية الروسية بأوكرانيا

المصدر: موسكو - د ب أ

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عدم مشاركة قوات من بلاده في العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا اليوم الخميس ضد أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بيلتا) عنه القول :"لا تشارك قواتنا في هذه العملية".

وتشير معلومات واردة من مينسك إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات هاتفية مع لوكاشينكو في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأجرت روسيا وحليفتها بيلاروسيا مؤخرا مناورات واسعة النطاق في بيلاروس، بما في ذلك في بيلاروسيا على الحدود مع أوكرانيا.

وكانت هناك مخاوف، خاصة في الغرب، من احتمال تخطيط روسيا للقيام بغزو أوكرانيا انطلاقا من أراضي بيلاروسيا، وهو ما كانت تنفيه موسكو دائما .

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