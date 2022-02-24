إسرائيل تندد بالهجوم الروسي على أوكرانيا

المصدر: القدس - رويترز

نددت إسرائيل بالهجوم الروسي على أوكرانيا اليوم الخميس ودعت القوى العالمية لحل الأزمة سريعا.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في تصريح بثه التلفزيون "هجوم روسيا على أوكرانيا انتهاك خطير للنظام الدولي. تندد إسرائيل بالهجوم".

وأضاف "ما زال هناك وقت للتوقف والعودة إلى طاولة المفاوضات وحل الخلافات سلميا بوساطة من القوى العالمية. لإسرائيل علاقات طويلة الأمد وعميقة وطيبة مع كل من روسيا وأوكرانيا. هناك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في البلدين، وهناك مئات الآلاف من اليهود في البلدين وإبقاؤهم سالمين أولويتنا القصوى".

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