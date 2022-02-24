جونسون يطلب اجتماعًا طارئًا لقادة دول "الناتو" بعد الغزو الروسي لأوكرانيا

المصدر: لندن -أ ف ب

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس إلى اجتماع طارئ "في أقرب وقت ممكن" لرؤساء دول أو حكومات حلف شمال الأطلسي (ناتو) للبحث في الغزو الروسي لأوكرانيا الذي وصفه بأنه "كارثة للقارة الأوروبية".

وكتب على تويتر "هذه كارثة لقارتنا" مؤكدا أنه سيتوجّه إلى البريطانيين في خطاب مضيفا "سأتحدث أيضا إلى قادة مجموعة السبع الآخرين وأدعو إلى اجتماع طارئ لجميع قادة الناتو في أقرب وقت ممكن".

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