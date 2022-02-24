اوكرانيا تدعو "كل قادر على حمل السلاح" للحرب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم ووكالات

أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قواته "بإلحاق حدّ أقصى من الخسائر" بالقوات الروسية التي تغزو بلاده، وفق ما أعلن قائد القوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني على فيسبوك.

وكتب الجنرال زالوجني "القائد الأعلى للقوات المسلحة أمر بإلحاق حدّ أقصى من الخسائر بالمهاجم"، مؤكدًا أن الجيش "يصدّ بكرامة" هجمات العدو.

من جهته طالب وزير دفاع أوكرانيا "كل من يقدر على حمل السلاح إلى الانضمام لصفوف قوات الدفاع".

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