تحذير للطائرات من التحليق فوق أوكرانيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حذرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران من خطورة التحليق في أجواء أوكرانيا، بعد إعلان روسيا عملية عسكرية، الخميس.



ودعت الوكالة شركات الطيران للتحلي "بأقصى درجات الحذر" عند التحليق في المجال الجوي المجاور في نطاق 100 ميل بحري (185 كيلومترا) من حدود روسيا البيضاء وأوكرانيا وحدود روسيا وأوكرانيا، وفقما نقلت "رويترز".

وقالت وكالة "إنترفاكس" للأنباء نقلا عن وسائل إعلام محلية إن دوي إطلاق نار سُمع يوم الخميس قرب مطار بوريسبيل الرئيسي في كييف، بعد وقت قصير من إعلان روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، كما أعلن المطار إلغاء كافة الرحلات الجوية.

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