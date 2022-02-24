بايدن: "أراقب الوضع في اوكرانيا وأدعو العالم الدعاء للأوكرانيين"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم ووكالات

في الوقت الذي أكد شاهد عيان ل"رويترز" سماع دوي مزيد من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الخميس ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن فجر اليوم بما وصفه "الهجوم غير المبرر" من قبل روسيا ضد اوكرانيا.

ودعا بايدن العالم للدعاء للأوكرانيين.

وتابع "أراقب الوضع من البيت الأبيض وسأتحدث إلى نظرائي في مجموعة السبع اليوم الخميس، وسننسق مع أعضاء حلف الأطلسي لضمان رد قوي وموحد على التحركات الروسية".

وقال الرئيس الامريكي أن "العالم سيحاسب روسيا" بسبب هجومها ضد أوكرانيا. مشددا أن روسيا وحدها هي المسؤولة عن الخسائر الكارثية للأرواح والمعاناة الإنسانية التي ستحدث

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن صباح اليوم الخميس عن "عمل عسكري خاص" في شرق أوكرانيا. ونقلت وكالة ريا نوفستي عنه القول إن الهدف هو "نزع سلاح" أوكرانيا وليس الاحتلال.



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