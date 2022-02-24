المغرب.. السجن 3 سنوات لوزير سابق بعد توجيه 11 تهمة له

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قضت محكمة في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الأربعاء، بالسجن ثلاث سنوات ضد الوزير السابق محمد زيان، بعد توجيه 11 تهمة له، بحسب «هسبريس».

وتمثلت أبرز التهم الموجهة لزيان في «إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية».

كما واجه أيضا تهم «بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية».

ووجهت للوزير السابق تهم أخرى هي «التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية والمشاركة في الخيانة والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك»، إضافة إلى «المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي».

وبدأت قضية زيان بعد انتشار فيديو مخل له، حيث خرج على إثره بتصريحات إعلامية يتهم فيها الجهات الأمنية بفبركته، كما طالب أيضا بحل المخابرات المغربية.

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