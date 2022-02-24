أوكرانيا تُشيد بالعقوبات «المؤلمة» المفروضة على روسيا

المصدر: واشنطن ■ د.ب.أ

أشاد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، بالعقوبات الأميركية «المؤلمة» المفروضة على روسيا رداً على تصعيدها العسكري ضد جارتها. وقال كوليبا في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تعليقاً على العقوبات: «إنها محددة للغاية ومؤلمة». وأضاف كوليبا أن الحكومة الأوكرانية «تحيرت» من العقوبات التي فرضتها واشنطن يوم الإثنين في ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية فى دونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا.

وقال: «لقد تحيرنا لأننا رأينا كيف يُعاقب الجانب الذي يسعى إلى الاعتراف من روسيا، لكننا لم نرَ كيف تعاقب روسيا، التي منحت اعترافها. لكننا رأينا ذلك اليوم». وتابع الوزير أيضاً «إنه لا يوجد شيء اسمه غزو بسيط أو وسط أو كبير. الغزو هو غزو».

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