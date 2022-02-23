البرلمان الأوكراني يصوت لصالح السماح للمدنيين بحمل أسلحة نارية

المصدر: كييف - رويترز

صوت البرلمان الأوكراني اليوم الأربعاء على الموافقة في القراءة الأولى على مشروع قانون يعطي الأوكرانيين الحق في حمل أسلحة نارية والتصرف دفاعا عن أنفسهم.

وقال واضعو مشروع القانون: "اعتماد هذا القانون يصب بالكامل في مصالح الدولة والمجتمع"، مضيفين أنه ضروري بسبب التهديدات والمخاطر القائمة على مواطني أوكرانيا.

وظهرت واحدة من أسوأ الأزمات الأمنية في أوروبا بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وأمر بنشر قواته هناك.

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