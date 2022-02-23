كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 427.3 مليون واللقاحات 10.4 مليار

المصدر: نيويورك - د ب أ

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 427.3 مليون حالة حتى صباح اليوم، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 10.4 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 427 مليونا و 358 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 905 آلاف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى عشرة مليارات و403 ملايين جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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