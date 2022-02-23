قوات إسرائيلية تصيب فلسطينياً.. وتعتقل 10 بمخيم شمال رام الله

المصدر: رام الله ■ د.ب.أ

أفادت مصادر أمنية فلسطينية بإصابة فلسطيني واعتقال 10 آخرين، أمس، إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن المصادر، القول إن «قوات الاحتلال أصابت شاباً في منطقة الوجه، عقب اندلاع مواجهات خلال اقتحامها المخيم، ونُقل على إثرها إلى المستشفى». وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين، بينهم طفلان عقب دهم وتفتيش منازلهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news