الكويت تحقق في واقعة دخول شخص غير مدعو إلى حفل في سفارتها بالقاهرة

المصدر: الكويت - كونا

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية تشكيل لجنة تحقيق في واقعة دخول أحد الأشخاص غير المدعوين إلى مبنى سفارة البلاد لدى العاصمة المصرية القاهرة أثناء حفل عشاء أقامته السفارة على شرف وفد رسمي كويتي مبينة أنه تم "إخراجه بعد اكتشاف شخصيته".

وقالت الوزارة في بيان لها إنها استدعت مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالقاهرة لفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراء القانوني لمحاسبة المقصرين.

وأعربت عن استيائها البالغ ‏لهذا التصرف الشخصي غير المسؤول ورفضها القاطع له مشددة على العمل وبكل حزم لضمان حرمة البعثات الدبلوماسية والحفاظ على خصوصيتها.

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