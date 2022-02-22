سوريا تدعم بوتين وتعلن تعاونها مع الجمهوريتين الانفصاليتين

المصدر: دمشق - رويترز

نقل التلفزيون الرسمي السوري عن وزير الخارجية فيصل المقداد قوله اليوم الثلاثاء إن سوريا تؤيد قرار حليفتها روسيا الاعتراف بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وتستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون لإعلان عقوبات جديدة على روسيا اليوم الثلاثاء بعد أن اعترف بوتين بالمنطقتين الانفصاليتين الأمر الذي يذكي مخاوف الغرب من اندلاع حرب جديدة في أوروبا.

ونقل التلفزيون السوري عن وزير الخارجية فيصل مقداد قوله خلال منتدى في موسكو: "سوريا تدعم قرار الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك وستتعاون معهما".

وقال المقداد "ما يقوم به الغرب ضد روسيا حاليا مشابه لما قام به ضد سوريا".

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