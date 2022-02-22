إيران: محادثات فيينا النووية تحرز تقدماً كبيراً

المصدر: دبي ■ رويترز

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أمس إن المحادثات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية أحرزت «تقدماً كبيراً».

وعلى صعيد منفصل، قال أكبر مسؤول أمني إيراني، علي شمخاني، إن المحادثات مع المفاوضين الأوروبيين جارية وستستمر، في حين أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ليست على جدول الأعمال لأنها لن تسفر عن «أي انفراجة».

وفي حين قال خطيب زادة إنه تم إحراز تقدم كبير إلا أنه أشار أيضاً إلى أنه «لن يتم الاتفاق على أي شيء إلا بعد الاتفاق على كل شيء». وأضاف في إفادة صحافية أسبوعية بأن «القضايا المتبقية هي الأصعب».

وقال خطيب زادة إن المجلس الأعلى للأمن القومي -أعلى جهاز أمني في إيران- يتولى التعامل مع محادثات فيينا.

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