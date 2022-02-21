تدمير طائرة مسيّرة استهدفت مطار بالسعودية.. وإصابة 4 مدنيين

المصدر: الرياض - متابعات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية تدمير طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان، لافتاً إلى سقوط شظايا الاعتراض بالمحيط الداخلي للمطار، وأوضح أن التقرير الأولي يشير إلى وجود 4 إصابات لمدنيين بالمطار، ثم أعلن التحالف لاحقاً ارتفاع عدد المصابين إلى 16 مدنياً من جنسيات مختلفة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية في حسابها على "تويتر" أن الطائرة المسيّرة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.

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