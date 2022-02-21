مسعفون: قتيل السودان كان مريضا يقف في شرفة مستشفى

المصدر: الخرطوم - رويترز

قال مسعفون إن مريضاً كان يقف في شرفة مستشفى قتل برصاصة طائشة أطلقتها قوات الأمن في السودان، اليوم الأحد، خلال الاحتجاجات في الخرطوم.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، إن الرجل (51 عاماً) أصيب بطلق ناري أثناء محاولته استنشاق الهواء وسط سحابة من الغاز المسيل للدموع في مدينة بحري على الضفة المقابلة من النيل قبالة الخرطوم.

وتمكن المحتجون من الوصول إلى مسافة تقل عن 500 متر من القصر الرئاسي الذي يخضع لحراسة مشددة للمرة الأولى خلال أكثر من شهر.

وجرت احتجاجات أيضاً في مدينة أم درمان المجاورة ومدن أخرى في أنحاء السودان بينها القضارف والأبيض.

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