أول تعليق من مصر على إعلان إثيوبيا بدء عملية تشغيل «سد النهضة»

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، بيانًا، عقبت فيه عن إعلان إثيوبيا البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة.

وقال بيان الخارجية، الأحد: «تعقيبًا على الإعلان الإثيوبي اليوم ٢٠ فبراير الجاري عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحادياً في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، تؤكد مصر أن هذه الخطوة تُعد إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة ٢٠١٥، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الإثيوبي».

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